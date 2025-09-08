La Justicia francesa investiga a Philips por sospechas sobre sus aparatos respitatorios

París, 8 sep (EFE).- La Justicia francesa investiga a la multinacional neerlandesa Philips por sospechas sobre la peligrosidad de sus aparatos respiratorios usados en Francia por centenas de miles de pacientes con apnea del sueño, informó este lunes la prensa local.