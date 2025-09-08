La sede del Gobierno ucraniano fue alcanzado en el ataque ruso por un misil Iskander

Después de una visita este lunes de embajadores al edificio dañado por el ataque ruso, junto a la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, y los ministros de Exteriores y del Interior, Andrí Sibiga e Ígor Klimenko, la diplomática de la UE afirmó en la red social Facebook que "el misil balístico Iskander que golpeó el gabinete de ministros fue dirigido justo allí, al corazón del Gobierno de Ucrania".

"Nos mostraron restos considerables del propio misil. Y una multitud de fragmentos provenientes de la munición de racimo incrustada en el Iskander", añadió.

Mathernova añadió que, solo gracias a que el misil no llegó a detonar por completo, el edificio entero no quedó reducido a escombros".

El edificio resultó dañado en las dos plantas superiores, donde se pudo ver "el enorme agujero dejado por el impacto directo", según la embajadora, que publicó fotografías de las consecuencias del ataque, entre ellas restos del misil.

Rusia atacó durante la madrugada del sábado al domingo Ucrania, incluida la capital, con un récord de 810 drones suicidas, nueve misiles de crucero Iskander-K y cuatro misiles balísticos Iskander-M/KN-23, según la Fuerza Aérea ucraniana.

El Ministerio del Interior ucraniano señaló a 'Ukrainska Pravda' que, según la información preliminar, la sede del Gobierno donde se reúne el gabinete de ministros fue alcanzado por un Iskander, pero recalcó que "el tipo debe ser establecido mediante un peritaje".

En contra de lo afirmado por Mathernova, que indicó que se trataba de un misil balístico, Kiev cree que "lo más probable es que haya sido un misil de crucero".

La publicación 'Defense Express', que cita sus propias fuentes, señaló por su parte que fue un misil de crucero Iskander 9M727 y que su ojiva no explotó.

Según este medio, el proyectil de crucero 9M727 es uno de los tres diseñados para el sistema de misiles Iskander, junto con el 9M728 y el 9M729. Con mayor frecuencia se les designa simplemente como Iskander-K o R-500.