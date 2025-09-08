Las autoridades tunecinas desmienten el ataque con dron de la Flotilla Sumud rumbo a Gaza

Argel, 9 sep (EFE).- La Dirección General de la Guardia Nacional tunecina desmintió este martes la existencia de "un dron" que supuestamente atacó una de las grandes embarcaciones de la Flotilla Sumud que arrancó de Barcelona rumbo a Gaza, atracada actualmente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), informó en un comunicado.