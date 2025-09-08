Las monjas españolas excomulgadas por la Iglesia recurren el desahucio de su convento

El pasado 1 de agosto un juzgado estableció que las exreligiosas debían abandonar el monasterio de Belorado (Burgos, centro de España) y, aunque no establecía un plazo para que se retirasen del convento, fijaba el 12 de septiembre como fecha del desahucio.

Ahora, a cuatro días de la fecha señalada para el desahucio, las exmonjas han presentado un primer recurso de apelación contra la orden de salida del monasterio y han solicitado que se suspenda el desalojo forzoso fijado para el viernes.

Las religiosas de la orden de Hermanas Pobres de Santa Clara rompieron con el Vaticano después de que la Iglesia les impidiera vender un monasterio para comprar otro.

Este desencuentro hizo que decidieran situarse bajo la tutela de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, un católico excomulgado en julio de 2019 y fundador de la secta Pía Unión de San Pablo Apóstol.

La decisión originó el cisma y el enfrentamiento ha dado lugar a varias denuncias cruzadas ante los tribunales, entre ellas por la titularidad del monasterio, en el que siguen residiendo ocho exmonjas, excomulgadas en junio de 2024 por un delito de cisma.

El abogado de las exreligiosas Florentino Aláez ha explicado a EFE que el desahucio del 12 de septiembre solo cabría en el caso de que las exmonjas no se hubieran presentado al juicio o hubieran rechazado recurrir la sentencia; como no ha sido así.

En este primer recurso, además de solicitar la revocación de la sentencia de desahucio, la defensa de las exmonjas reclama una suspensión del mismo por prejudicialidad civil, ha explicado Aláez.

Dado que la sentencia se comunicó el 1 de agosto -dos días después del juicio- y que agosto es un mes inhábil para la justicia, la defensa cuenta con todo septiembre para recurrir, lo que en su opinión debería paralizar cualquier desahucio.

La sentencia dio la razón al Arzobispado de Burgos y considera que las exmonjas no demostraron ni la propiedad ni el uso legítimo del monasterio, como sí lo hizo la Iglesia católica durante la vista oral que se celebró el 29 de julio.

En aquel momento, el Arzobispado recordó que las cinco monjas mayores que siguen en el convento y que no fueron excomulgadas en junio de 2024 dado que no secundaron el cisma constituyen la legítima comunidad monástica de Santa Clara.

Durante el juicio, celebrado este martes, el abogado del Arzobispado aseguró que las exmonjas ocupan el monasterio ilegalmente, por lo que deben ser expulsadas del mismo.