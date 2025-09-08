Lavrov dice que Rusia quiere cooperar con EEUU antes de inminente llamada de Trump a Putin

Moscú, 8 sep (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó hoy que Rusia quiere cooperar en pie de igualdad con todos los países, incluido Estados Unidos, antes de la inminente llamada telefónica del presidente estadounidense, Donald Trump, a su colega ruso, Vladímir Putin.