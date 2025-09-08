León XIV se traslada de nuevo a la villa de Castel Gandolfo y regresará a Vaticano mañana

Ciudad del Vaticano, 8 sep (EFE).- El papa León XIV se ha traslado este lunes al palacio de la localidad romana de Castel Gandolfo, donde mantendrá su agenda durante la jornada de mañana martes, según informó la Santa Sede.