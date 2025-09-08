Líder de la Confederación sindical británica acusa a Farage de traicionar a trabajadores

Nowak intervino en el congreso anual del TUC que se celebra en la ciudad de Brighton, en el sur de Inglaterra, hasta este miércoles.

En su intervención, el líder sindical afirmó que hay una "gran diferencia" entre lo que dice y lo que hace Farage.

"Es hora de que aclaren de qué lado están realmente. Porque la verdad es esta: no representan a los trabajadores, los están traicionando", dijo el secretario general.

"A quienes votaron por Reform en las últimas elecciones, y a quienes se lo plantean, entiendo su frustración con la política convencional. Entiendo su sensación de que el cambio no se está produciendo con la suficiente rapidez y respeto su derecho a votar", explicó.

El Parlamento británico ha votado un proyecto de ley sobre derechos laborales, que propone cambios significativos en los derechos de los trabajadores, como la protección contra el despido improcedente y la prohibición de los contratos de cero horas, pero aún no es ley.

También pidió al Gobierno laborista que deje claro "de qué lado está" porque fue elegido con un programa que prometía cambios, destinado sobre todo a mejorar los sueldos de los trabajadores e invertir en servicios públicos, pero que para mucha gente -dijo- ha quedado solo en un "eslogan".

"Esto no puede continuar. A lo largo de nuestra historia, hemos dado lo mejor de nosotros cuando hemos sido ambiciosos para los trabajadores. Así que, hoy, mi mensaje al Gobierno es simplemente este: presenten el programa con el que obtuvieron una amplia mayoría el pasado julio. Ofrezcan buenos empleos, servicios públicos decentes y mejores condiciones de vida en todo el país", dijo.

"Implementen el cambio por el que la gente votó y demuestren a las comunidades trabajadoras de qué lado están.", puntualizó.

El líder del TUC pidió un impuesto extraordinario sobre las ganancias de los grandes bancos y las empresas de juegos de azar, así como sobre el patrimonio de las grandes fortunas.

"Si los multimillonarios pueden permitirse flotas de yates privados (...) pueden pagar un poco más de impuestos", dijo.