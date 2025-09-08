Lituania y Polonia afianzan su alianza estratégica y plantean frente común ante Rusia

En una rueda de prensa conjunta en Vilna ambos presidentes destacaron la fortaleza de la alianza estratégica polaco-lituana y su importancia para la estabilidad de Europa central y oriental, y abogaron por articular "respuestas conjuntas" contra la Federación Rusa, de la que, según Nawrocki, "es conocido su talante agresivo".

Además, el presidente polaco afirmó que, tras su reciente visita al presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington, éste le aseguró el mantenimiento de las tropas estadounidenses en Polonia y Europa central, lo que Nawrocki calificó de "una buena noticia para la región" oriental europea.

Por su parte, Nausėda valoró la presencia militar de EE.UU. como un "fuerte elemento disuasorio", y se mostró favorable a "una mayor presencia" de soldados estadounidenses en Europa del este.

El mandatario lituano recordó que su país "ha aportado más de 1.000 millones de euros" en ayudas a Ucrania, y dijo que la adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea (UE) es un "objetivo estratégico común".

Ante situaciones como las "operaciones híbridas y el flujo constante de migrantes ilegales" que tienen lugar en la frontera de ambos países con Bielorrusia, los dos presidentes se mostraron partidarios de "reaccionar juntos" ante cualquier escalada de tensión.

Además de reclamar un endurecimiento de las sanciones contra Moscú, tanto Nawrocki como Nausėda enfatizaron la importancia de que los países aliados de la OTAN "asignen al menos el 5 % del PIB a la defensa" y llamaron la atención sobre la importancia del Corredor de Suwalki para la seguridad regional.

Lituania limita al este con Bielorrusia, aliada de Rusia, y al oeste con el enclave ruso de Kaliningrado, con una estrecha franja fronteriza con Polonia, el estratégico corredor de Suwalki, al sur, que constituye la única conexión terrestre de los países bálticos con el resto de la OTAN.

Por otra parte, Nausėda destacó que Polonia es su "mayor socio comercial", con casi 10.000 millones de euros anuales en comercio, y anunció que la cooperación entre ambos países incluirá proyectos conjuntos en defensa, tecnología, energía y transporte, como el ferrocarril Rail Baltica y el Harmony Link, una interconexión eléctrica entre Lituania y Polonia con puesta en servicio prevista para alrededor de 2030.