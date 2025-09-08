Lula pide unidad a los BRICS frente al "entierro" de las bases del libre comercio

"Vivimos un momento de creciente inestabilidad", en el que "está cada vez más claro que la crisis de gobernanza no una cuestión coyuntural", declaró Lula durante la cumbre virtual celebrada por los países del BRICS este lunes.

El líder brasileño abundó en su intervención en críticas y veladas alusiones a las políticas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque no llegó a nombrarlo en ningún momento.

Según Lula, "los pilares del orden internacional creado en 1945 están siendo solapados de forma acelerada e irresponsable", y las instituciones internacionales pierden espacio e influencia.

"La Organización Mundial del Comercio (OMC) está paralizada hace años" y "en pocas semanas, medidas unilaterales transformaron en letra muerta principios fundamentales del libre comercio, como las cláusulas de Nación Más Favorecida o de Tratamiento Nacional", dijo.

Según Lula, todo eso representa "el entierro formal de esos principios", a lo cual se suma el hecho de que prácticamente todos los países del mundo son "víctimas de prácticas comerciales injustificadas e ilegales".

Sostuvo que "el chantaje arancelario está siendo normalizado como instrumento para conquistar mercados e interferir en cuestiones domésticas", mientras "la imposición de medidas extraterritoriales amenaza a las instituciones".

En ese marco, el presidente brasileño aseguró que "cabe a los BRICS mostrar que la cooperación supera cualquier forma de rivalidad y que reglas y normas mutuamente acordadas son esenciales para el desarrollo".

Lula subrayó que los países del BRICS representan en conjunto "el 40 % del PIB global, el 26 % del comercio internacional y casi el 50 % de la población mundial".

Sobre esos pilares, afirmó que el foro de las economías emergentes tiene "la legitimidad necesaria para liderar una refundación del sistema multilateral de comercio, con bases modernas, flexibles y volcadas a las necesidades del desarrollo".