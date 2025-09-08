Marina de México confirma que implicado en contrabando de combustible fue hallado muerto

El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue encontrado sin vida dentro del puerto y según fuentes el caso fue confirmado como suicidio.

"La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas", publicó la dependencia en un mensaje en la red social X.

"La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden. Asimismo, se reitera la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos", añadió.

Sin una orden de aprehensión que pesara en su contra, a decir de fuentes cercanas al caso, el nombre Pérez Ramírez estaba en la investigación que involucra a altos mandos, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina entre 2018 y 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El domingo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó que se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas.

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió "cero impunidad" en el caso por el que fueron arrestadas catorce personas implicadas en el contrabando de combustible, tras el decomiso en marzo pasado de diez millones de litros en el estado de Tamaulipas (noreste).

“Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

En marzo pasado, autoridades mexicanas aseguraron 10 millones de litros de hidrocarburo asegurados en el mismo estado mexicano de Tamaulipas, en el noreste de México. Luego, a finales de julio, decomisaron 1,8 millones de litros de hidrocarburo ilegal y un inmueble también en Tamaulipas.

Estos operativos forman parte de los esfuerzos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para combatir el robo y almacenamiento ilegal de combustible, también denominado ‘huachicol’, un delito que ha generado pérdidas millonarias calculadas en casi 4.000 millones de dólares entre 2019 y 2024.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que su Gobierno llevará las investigaciones contra el robo de combustible o huachicol “hasta donde tope”, sin importar si funcionarios públicos o empresarios resultan implicados en las redes delictivas.