Meloni denunciará a quien la acusa de viajar a EEUU con su hija y defiende su rol de madre

Roma, 8 sep (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha defendido este lunes que su reciente viaje a Nueva York con su hija ha sido "a título privado" por su rol "natural" de madre y ha amenazado con medidas legales a quienes la acusan de dejación de funciones o de utilizar medios públicos en su provecho.