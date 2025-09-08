México confirma la detención de 23 connacionales en redada en planta de vehículos en EEUU

"Nos informaron que de la última redada son 23 mexicanos que fueron detenidos en Georgia, en esta planta automotriz. Trece de ellos pidieron apoyo consular, diez no pidieron apoyo consular", aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Afirmó que, en estos casos, los consulados tienen la instrucción de solicitar de inmediato información a las autoridades estadounidenses y acudir a los centros de detención para establecer contacto con los afectados y sus familias.

"Ahí los consulados (están) atentos y alertas para poder apoyar a todos nuestros paisanos", señaló.

Sheinbaum aclaró también que no faltarán recursos para los consulados, con el objetivo de que ayuden a los connacionales con la contratación de abogados o agencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó, asimismo, que aún están detenidos 19 mexicanos más en Florida, en el centro de reclusión migratoria conocido como Alcatraz de los Caimanes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que todos los connacionales que están siendo detenidos en Estados Unidos tienen derecho a solicitar el apoyo consular, aunque, dijo, no todos lo hacen o no tienen conocimiento.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el jueves el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE/HSI) realizó un operativo migratorio en Ellabell, Georgia, donde detuvo a al menos 475 trabajadores de una planta de Hyundai, en la que las comunidades inmigrantes surcoreanas e hispanas fueron las más afectadas.

Dicha redada sorpresa se convirtió, hasta ahora, en la más grande durante la actual arremetida del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la migración ilegal.

Vídeos en las redes sociales mostraron a trabajadores sorprendidos y otros corriendo y al parecer algunos se fueron a ocultar en ductos o en zonas boscosas vecinas, tras la irrupción de las autoridades estadounidenses en las instalaciones de Hyundai Motor Group Metaplant America, cerca de Savannah, donde fabrican vehículos eléctricos.

La Cancillería mexicana apuntó que el Consulado General de México en Atlanta "mantiene contacto permanente con las autoridades estadounidenses responsables".

Las autoridades que participaron en el allanamiento, dirigido por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de ICE y HSI, señalaron que entre los detenidos hay trabajadores indocumentados y empleados surcoreanos que estaban en Estados Unidos por motivos laborales, de los cuales no se detalló si estaban en situación migratoria irregular.