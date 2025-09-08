Miles de profesores rumanos inician el curso con protestas contra recortes por el déficit

"La educación no es un gasto, sino el futuro de Rumanía", "Abajo la inflación, arriba la educación" y "Dignidad, ¡Rumanía despiértate!", fueron algunos de los lemas de la manifestación, convocada por los principales sindicatos de profesores.

Los manifestantes ha querido así mostrar su descontento con el aumento del número de alumnos por clase y de la jornada laboral de 18 a 20 horas lectivas semanales, algo que, los sindicatos denuncian, empeorará la calidad de la educación.

"Esperamos que (el Gobierno) renuncie finalmente a estas medidas, que se reabra el diálogo y la negociación para que podamos librarnos de estas medidas de austeridad, ya que la enseñanza ha estado drásticamente infrafinanciada durante los últimos 35 años", explicó a EFE Cornelia Popa Stavri, de la Federación de Sindicatos Libres de Educación y profesora de educación primaria.

Según Popa, en la marcha de hoy han participado unas 25.000 personas, entre docentes, estudiantes, padres y profesores universitarios.

Los sindicatos sostienen que el aumento de la jornada docente supone en la práctica un recorte encubierto de los ingresos del profesorado de entre un 10 % y un 20 %.

Casi tres millones de escolares empezaron hoy el año escolar en Rumanía y muchos colegios han suspendido los actos de inicio del curso en solidaridad con la manifestación de los docentes y a petición de los sindicatos, por lo que muchas aulas quedaron vacías.

Después de una concentración delante delGobierno rumano, los manifestantes marcharon hasta las puertas del Palacio presidencial Cotroceni, donde una delegación fue recibida por el presidente Nicusor Dan.