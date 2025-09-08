Nepal impone el toque de queda en su capital tras violentas protestas de "Generación Z"

La Oficina de Administración del Distrito de Katmandú anunció que el toque de queda estaría en vigor desde las 12:30 hasta las 22:00 hora local (06:45 a 16:15 GMT). La medida se tomó después de que los manifestantes rompieran las áreas restringidas durante la intensificación de las protestas.

Las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, mientras que los manifestantes respondieron lanzando botellas de agua y coreando lemas contra el Gobierno.

Los miles de activistas de la Generación Z salieron a la calle para protestar por la prohibición gubernamental de 26 plataformas de redes sociales no registradas, entre ellas Facebook, Instagram y X. Los manifestantes, que portaban pancartas condenando la corrupción, consideran el bloqueo "un ataque directo a la libertad de expresión".

Las protestas también reflejan un descontento más amplio con la corrupción sistémica, con jóvenes nepalíes utilizando etiquetas como #nepobabies para criticar el lujoso estilo de vida de las familias de las élites políticas.

El país se ha enfrentado a una creciente inestabilidad política y social en 2025, marcada por protestas generalizadas impulsadas por la frustración pública.