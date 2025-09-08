ONU: las mujeres afganas siguen sufriendo una persecución sistemática por su género

Las medidas opresivas tocan todos los aspectos de las mujeres afganas, "desde su educación, donde las niñas están vetadas en la enseñanza secundaria desde 2021, a su salud, al acceso al espacio cívico o al disfrute de la libertad de expresión", señaló la alta comisionada adjunta de la ONU para derechos humanos, Nada Al-Nashif.

La responsable de Naciones Unidas pidió en la inauguración de la 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos que las autoridades de facto de Afganistán cumplan con el derecho internacional y pongan fin a leyes y políticas "que niegan los derechos humanos y las libertades fundamentales a su pueblo, especialmente mujeres y niñas".

"Deben permitir que éstas puedan acceder a la sanidad, a la educación secundaria y universitaria, y al empleo, respetando su libertad de movimientos y poniendo fin a las interferencias en su vida diaria", agregó la "número dos" de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

Al-Nashif recordó en este sentido que la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio promulgada el pasado año por las autoridades afganas impone a las mujeres determinadas formas de comportarse y actuar en sociedad.

"Restringe su libertad de movimientos si no van acompañadas de un 'guardián' masculino, controla su vestimenta e incluso justifica silenciar sus opiniones", aseguró, para advertir que no sólo inspectores masculinos, sino también líderes religiosos, parientes y vecinos han sido conminados a vigilar a las mujeres para su cumplimiento.

Al-Nashif consideró por otro lado "devastadora" la prohibición de que las mujeres puedan ser formadas como personal sanitario, incluso en sectores como la medicina obstétrica, "en un país que sufre una de las mayores tasas de mortalidad materna del mundo".

Recordando otros abusos de derechos humanos del régimen talibán, la alta comisionada adjunta mencionó la celebración de ejecuciones y flagelaciones públicas, o los actos de intimidación a la prensa, con al menos 256 detenciones de periodistas y 130 casos de tortura y maltrato a estos profesionales hasta noviembre de 2024.

La crisis en Afganistán se ve agravada en los últimos tiempos, añadió, por el retorno forzado de refugiados afganos de otros países, especialmente los vecinos Irán y Pakistán, que han obligado a retornar a su país a más de dos millones de personas este año, pese a la falta de garantías de seguridad y a sus dificultades económicas.

"Urgimos a todos los países que pongan fin a estos retornos a la fuerza, y a que protejan a los refugiados afganos en riesgo", subrayó Al-Nashif.