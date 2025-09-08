Mundo

Panini Comics editará en Hispanoamérica el cruce en cómic entre Batman y Deadpool

Madrid, 8 sep (EFE).- Panini Cómics será la editorial encargada de traducir y publicar en España y países como México, Argentina, Chile, Perú y Colombia el histórico cruce en cómic entre Batman y Deadpool, dos de los personajes de cabecera de las editoriales DC y Marvel, respectivamente.

Por EFE
08 de septiembre de 2025 - 16:10
En el caso de España, la primera entrega llegará el próximo 9 de octubre, y la segunda será el 4 de diciembre, después de la publicación original en EE.UU., informó este lunes la editorial.

Estas colaboraciones entre las dos editoriales reinas del cómic superheroico mundial comenzaron en los años setenta y han servido para reunir de manera singular y muy esporádica a personajes como Superman y Spiderman, Hulk y Batman o los Teen Titans y X-Men.

Desde hacía más de 20 años, cuando se editó el cruce entre Justice League y The Avengers, no se había vuelto a producir este tipo de encuentro.

