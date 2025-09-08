Pedro Sánchez condena atentado de Jerusalén y advierte que "la violencia no es el camino"

Sánchez se ha hecho eco en las redes sociales de este atentado y ha trasladado sus condolencias al pueblo israelí y, en especial, a los familiares de las víctimas.
Entre ellas ha recordado que está el ciudadano español Yaakov Pinto.
"La violencia no es el camino. Estamos convencidos -ha añadido- de que la paz en Oriente Medio es posible".
Según detallaron a EFE fuentes de la familia, Pinto, de 25 años, se mudó a Israel desde Melilla -ciudad autónoma española en el norte de África- con 16 años, y se había casado este verano.
Las autoridades israelíes arrestaron este lunes a un "sospechoso" de Jerusalén Este tras el atentado.