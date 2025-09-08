Mundo

Pedro Sánchez condena atentado de Jerusalén y advierte que "la violencia no es el camino"

Madrid, 8 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha expresado su "enérgica condena" del atentado terrorista de este lunes en Jerusalén que ha causado seis muertos, entre ellos un ciudadano español, y ha advertido de que "la violencia no es el camino".

08 de septiembre de 2025 - 11:05
Sánchez se ha hecho eco en las redes sociales de este atentado y ha trasladado sus condolencias al pueblo israelí y, en especial, a los familiares de las víctimas.

Entre ellas ha recordado que está el ciudadano español Yaakov Pinto.

"La violencia no es el camino. Estamos convencidos -ha añadido- de que la paz en Oriente Medio es posible".

Según detallaron a EFE fuentes de la familia, Pinto, de 25 años, se mudó a Israel desde Melilla -ciudad autónoma española en el norte de África- con 16 años, y se había casado este verano.

Las autoridades israelíes arrestaron este lunes a un "sospechoso" de Jerusalén Este tras el atentado.

