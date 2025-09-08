Pedro Sánchez condena atentado de Jerusalén y advierte que "la violencia no es el camino"

Madrid, 8 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha expresado su "enérgica condena" del atentado terrorista de este lunes en Jerusalén que ha causado seis muertos, entre ellos un ciudadano español, y ha advertido de que "la violencia no es el camino".