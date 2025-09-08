Petróleo de Texas sube 0,63 % tras aumento de la producción de OPEP+ menor de lo esperado

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre sumaron 0,39 dólares con respecto a la sesión del jueves.

El cartel OPEP+, liderado por Arabia Saudí y Rusia, acordó ayer un nuevo incremento de la producción de crudo para octubre, de 137.000 barriles diarios, una cantidad menor a la de los últimos meses debido al debilitamiento de la demanda mundial.

Se trata del séptimo incremento desde abril, cuando también aumentaron la producción en 137.000 barriles diarios. Después sorprendieron al triplicar el incremento mensual (hasta 411.000 bd) en mayo, junio y julio, para volver a acelerarlo en agosto y septiembre (548.000 bd).

Con esta nueva subida, la OPEP+ incrementó desde abril en 2,6 mbd su producción, alrededor del 2,5 % de la demanda mundial, con el objetivo de reforzar su cuota de mercado en medio de las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, para abaratar los precios del petróleo.

"El sentimiento entre los operadores de petróleo se ha vuelto cada vez más cauteloso desde que la OPEP+ declaró efectivamente la guerra a los productores de crudo no miembros (de la alianza) en un intento por recuperar la cuota de mercado perdida", apunta hoy el analista Tom Essaye en su informe diario Sevens Report.

Según Essaye, el aumento previsto de la producción mundial y el "deterioro" de las perspectivas de demanda de los consumidores, especialmente en EEUU, alimentan la preocupación por un excedente en el mercado físico.

En el plano geopolítico, Trump dijo ayer a la prensa que está listo para aplicar nuevas sanciones a Rusia, después de que Moscú lanzara un amplio ataque a Ucrania, incluida la capital, durante la madrugada del sábado al domingo.