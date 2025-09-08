Petróleo de Texas sube un 1,8 % pese a nuevos aumentos de producción acordados por OPEP+

Al inicio de sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre sumaron 1,09 dólares con respecto a la jornada del viernes.

El precio del oro negro estadounidense registraba dicho día su primera pérdida semanal desde hace tres semanas, con una bajada del 3 %.

El cartel OPEP+, liderado por Arabia Saudí y Rusia, acordó ayer un nuevo incremento de la producción de crudo para octubre, de 137.000 barriles diarios, una cantidad menor a los últimos meses debido al debilitamiento de la demanda mundial.

Se trata del séptimo incremento desde abril, cuando también aumentaron la producción en 137.000 barriles diarios. Después sorprendieron al triplicar el incremento mensual (hasta 411.000 bd) en mayo, junio y julio, para volver a acelerarlo en agosto y septiembre (548.000 bd).

Con esta nueva subida, la OPEP+ incrementó desde abril en 2,6 mbd su producción, alrededor del 2,5 % de la demanda mundial, con el objetivo de reforzar su cuota de mercado en medio de las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, para abaratar los precios del petróleo.

"El mercado se había adelantado con respecto a este aumento de la OPEP+ (...) Hoy estamos viendo la clásica reacción de vender el rumor y comprar la realidad", anotó Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

Por otra parte, las miradas continúan puestas en una eventual reducción del suministro de Rusia, que lanzó el domingo su mayor ataque aéreo en la guerra de Ucrania, fruto de las sanciones estadounidenses.

Trump declaró el domingo que está listo para pasar a una segunda fase de medidas contra Rusia, sin especificar de qué forma se materializarían.