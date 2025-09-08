Pueblo español repite récord de mayor tortilla del mundo con 17.000 huevos

La hazaña que repite este pueblo gallego se enmarca en unas fiestas locales donde la elaboración y volteo de la tortilla gigante, la más grande del mundo, se convirtió en la estrella del domingo.

Como aperitivo, los vecinos cocinaron el huevo frito más grande del mundo, de dos metros de diámetro, equivalente a 600 unidades de huevos.

En total 10 kilos de yema y 20 de clara que se frieron en una enorme sartén y que, una vez superado el reto se sirvió en forma de revuelto acompañado de patata y chorizo.

Después llegó el desafío de la tortilla, en el que participaron unas 75 personas para reunir los ingredientes necesarios: 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal, todo ello en una sartén de seis metros de diámetro.

Para agradar a todos, se dividió en dos mitades y se cocinó una mitad con cebolla y otra sin ella.

Una vez lista, se procedió a darle la vuelta a la tortilla, con una grúa de 75.000 kilos que levantó las 10 toneladas que pesaba el plato.

Con el resultado final se elaboraron unas 12.000 raciones que tenían como fin la solidaridad, ya que los recaudado (3 euros la ración) se destinará a comedores sociales y entidades benéficas.