Quito impulsa la licitación de un eje vial que refuerza la conexión entre Ecuador y Perú

Quito, 8 sep (EFE).- El Gobierno ecuatoriano informó este lunes que impulsa la licitación para la construcción del IV eje vial Tramo Bellavista-Zumba-La Balsa, una arteria estratégica para la conexión entre Ecuador y Perú, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).