Reabre la terminal de Heathrow tras ser evacuada por posibles "materiales peligrosos"

"Los servicios de emergencia han confirmado que la Terminal 4 es segura para reabrir y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que todos los vuelos salgan según lo previsto hoy", ha afirmado la fuente.

"Lamentamos mucho la interrupción causada, la seguridad de nuestros pasajeros y colegas es nuestra máxima prioridad", ha apuntado.

El aeropuerto insta a los pasajeros a consultar con su aerolínea para obtener la información más reciente sobre el estado de su vuelo.

En un mensaje en X, la Brigada de Bomberos ha dicho que una veintena de personas han sido examinadas por personal sanitario en Heathrow y ha precisado que "las causas exactas de lo ocurrido siguen bajo investigación".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) ha indicado por su parte que "algunas personas han sido atendidas por malestar en el aeropuerto, pero nadie se encuentra en riesgo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También ha confirmado que "no se han realizado detenciones".

Heathrow es el principal aeropuerto del Reino Unido y uno de los mayores del mundo, que tuvo un récord histórico de pasajeros en 2024 con 83,9 millones, un 6 % más que el año anterior.