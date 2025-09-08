Rusia cita al embajador argentino tras ser acusada de implicación en las escuchas

Rusia pidió explicaciones al embajador argentino, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, por las declaraciones al respecto de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, señala el comunicado de Exteriores en su página web.

Moscú rechazó "rotundamente" ante el diplomático las acusaciones de su gobierno, aduciendo que "carecen de pruebas y, por lo tanto, son infundadas y gratuitas".

"Las declaraciones del funcionario argentino no contribuyen al mantenimiento de las relaciones amistosas constructivas que existen entre nuestros países", añaden.

La nota oficial destaca que Moscú confía en recibir "en el plazo más corto posible" aclaraciones por parte argentina de las "inadmisibles" declaraciones de su representante.

Recientemente, Bullrich presentó una denuncia que citaba al espionaje ruso a través de "campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino", donde mencionaba nombres de ciudadanos rusos y les vinculaba con el reciente escándalo de corrupción.

El objetivo era supuestamente influir en organizaciones civiles argentinas para alinearse con los intereses rusos, según la ministra.

La semana pasada la Embajada de Rusia en Argentina rechazó como "falsas e infundadas" las acusaciones del Gobierno de Javier Milei sobre la intermediación de la inteligencia rusa tras la filtración de audios de la secretaria general de la Presidencia argentina, hermana del mandatario, Karina Milei.

Las escuchas muestran a un funcionario argentino describiendo un esquema de recaudación de sobornos que tendría a Karina Milei como una de sus beneficiarias.