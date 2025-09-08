Rusia tiene una superioridad numérica de 3 a 1 en el frente, según Sirski

Kiev, 8 sep (EFE).- Las fuerzas rusas tienen en el frente una superioridad numérica en hombres y medios técnicos de 3 a 1 respecto al Ejército ucraniano, según declaró este lunes el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski.