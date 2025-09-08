Sánchez garantiza aún más medidas contra Israel si hacen falta para parar el "genocidio"

Sánchez intervino en un acto con motivo del Día del Cooperante, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y habló fundamentalmente de la situación de Gaza y la defensa de las decisiones de su Ejecutivo.

Lamentó que algunos sigan aferrados a "eufemismos y piruetas verbales" para no describir la realidad y, frente a ello, resaltó que España "ha hablado alto y claro" y en todo momento ha tenido una posición inequívoca y coherente, "pesara a quien pesara".

Así, recalcó que el Gobierno español ha condenado claramente los "atroces atentados" del brazo armado del movimiento palestino islamista Hamás y reclamado la liberación de los rehenes israelíes que siguen en su poder, por lo que, dijo, no acepta que se diga lo contrario.

Pero al mismo tiempo, señaló que lo que ocurre en Gaza "no tiene nombre pero tiene una palabra que lo describe, genocidio".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"España no va a apartar la mirada de la barbarie hasta que no termine este genocidio", garantizó antes de recordar que el país se ha situado a la vanguardia de decisiones como el reconocimiento de Palestina como Estado y ha reclamado resoluciones contra Israel a la Unión Europea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante el hecho de que aún no se haya concretado ninguna de esas decisiones, Sánchez indicó que no sabe "a qué está esperando Europa" y defendió las medidas adicionales contra Israel que él anunció este lunes, entre ellas la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente la prohibición permanente de compraventa de armas con Israel.

A ello se añade el impedimento de acceder al territorio español de todos los que participen de forma directa en el "genocidio". España rechazará además la entrada en su espacio aéreo de las aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel y el tránsito por puertos de los barcos que transporten combustibles para las fuerzas armadas israelíes.

"Haremos aún más si hace falta, porque es un imperativo moral y una obligación legal", advirtió el presidente del Gobierno español, que describió lo que sucede en Gaza como una de las etapas más oscuras del siglo XXI. Y la historia juzgará la indiferencia ante ello, apostilló.

Por todo ello, explicó, "España no puede ser cómplice de esta barbarie" y se está situando en "el lado correcto de la historia".

A quienes criticaron al Gobierno que estaba solo en esa posición, contestó que no estaba solo, sino que fue el primero de otros muchos que van a hacer lo que ya hizo España.

"Una y mil veces prefiero la soledad de la humanidad que la compañía de la sinrazón y la barbarie. Palestina nos necesita y España va a estar a su lado", alegó.

Las nuevas medidas del Gobierno español de coalición tuvieron la respuesta inmediata de Israel.

El ministro Asuntos Exteriores, Gideon Saar, denunció el "antisemitismo institucionalizado" de España y anunció que se prohíbe la entrada en Israel de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo español, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, dos políticas izquierdistas muy críticas con el Gobierno israelí.

En una escalada de tensión diplomática, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamó a consultas a la embajadora destacada en Tel Aviv "ante las calumniosas acusaciones hacia España y las inaceptables medidas contra dos miembros del Gobierno", informaron a EFE fuentes ministeriales.