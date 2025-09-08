Seis años de cárcel a un jubilado que intentó introducir cocaína en escúter de movilidad

Londres, 8 sep (EFE).- Un jubilado canadiense fue condenado a seis años de prisión en el Reino Unido tras intentar introducir por el aeropuerto de Gatwick ocho kilos de cocaína en su escúter de movilidad, con un valor de 640.000 libras (738.000 euros), informó este lunes la Agencia Nacional del Crimen (NCA).