Seúl: Kim condicionó su visita a Pekín a que la desnuclearización no estuviera en agenda

Seúl, 8 sep (EFE).- Corea del Sur dijo este lunes que sospecha que el líder norcoreano, Kim Jong-un, condicionó su visita reciente a Pekín a que el asunto de la desnuclearización quedara fuera de la agenda durante su encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, después de que China abordara esta cuestión en sus cuatro cumbres previas.