Sube a cinco el número de muertos en el ataque masivo a Kiev del domingo

El hallazgo del cadáver fue anunciado este lunes por los propios servicios de emergencias ucranianos. En ese mismo edificio del distrito de Sviatoshin de Kiev el ataque ruso mató también a una mujer y a su hijo de dos meses.

Rusia utilizó en su ataque del domingo contra Ucrania más de 800 drones, estableciendo un nuevo récord en el uso de vehículos no tripulados de larga distancia en un solo día.

Además de provocar daños en edificios residenciales, el ataque ruso causó graves destrozos en la sede del Gobierno ucraniano, algo inédito en esta guerra que ha sido interpretado por Kiev y sus socios como una nueva escalada por parte de Rusia.