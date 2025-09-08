Sube a tres en Kiev y a cinco en toda Ucrania el número de muertos en ataque masivo ruso

El hallazgo del cadáver fue anunciado este lunes por los propios servicios de emergencias ucranianos. En ese mismo edificio del distrito de Sviatoshin de Kiev el ataque ruso mató también a una mujer y a su hijo de dos meses.

Rusia utilizó en su ataque del domingo contra Ucrania más de 800 drones, estableciendo un nuevo récord en el uso de vehículos no tripulados de larga distancia en un solo día.

Además de provocar daños en edificios residenciales, el ataque ruso causó graves destrozos en la sede del Gobierno ucraniano, algo inédito en esta guerra que ha sido interpretado por Kiev y sus socios como una nueva escalada por parte de Rusia.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, visitó este lunes con sesenta embajadores o jefes de misión la sede del Gobierno.

Sviridenko mostró a los diplomáticos las consecuencias del ataque ruso.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, también participó en la visita.

"Para Ucrania, el ataque de ayer supone una nueva fase en esta guerra. Rusia ha doblado el número de drones dirigidos contra civiles, ataca deliberadamente infraestructura energética antes del invierno, buscando golpear de forma sistemática nuestras empresas y ahora apunta a las propias instituciones del Estado", dijo la jefa del Gobierno ucraniano.

Sviridenko calificó la conducta de Rusia de "burla a todos los esfuerzos diplomáticos que ha hecho el mundo civilizado".