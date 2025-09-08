Suben a seis los muertos en el ataque a tiros de Jerusalén

Jerusalén, 8 sep (EFE).- Ya son seis los muertos en el ataque a tiros contra una parada de autobús en el norte de Jerusalén después de que se confirmara el fallecimiento de una persona más en el hospital, confirmó un portavoz del servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).