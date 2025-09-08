Sudáfrica confirma la participación de Ramaphosa en una cumbre telemática de los BRICS

La cumbre "es una plataforma para que los líderes intercambien puntos de vista sobre temas globales urgentes, con especial atención al entorno económico actual y al estado del sistema multilateral", afirmó al Presidencia sudafricana al confirmar la asistencia de Ramaphosa.

La reunión, agregó, se centrará en "los desafíos que enfrenta la comunidad internacional y en el papel de los BRICS en el fomento del diálogo, la cooperación y las respuestas constructivas".

Según medios brasileños, la cita extraordinaria, convocada por el presidente de Brasil, Luiz Ignácio Lula da Silva, tendrá lugar hoy, 8 de septiembre, para abordar "las amenazas al orden mundial multipolar y una respuesta común a los aranceles" de Estados Unidos.

La cumbre del foro, liderado por China y Rusia y que reúne a las principales economías del sur global, llega en medio de las tensiones por la guerra comercial emprendida por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

La anterior cumbre del grupo se celebró en julio pasado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, y estaba previsto que la próxima se desarrollase en 2026 en la India.

El bloque estuvo formado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que en 2023 invitaron a otros países a ingresar en el foro.

Desde entonces, cinco nuevos miembros plenos se han ido incorporando al bloque: Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Indonesia.