Trump condena ataque contra mujer ucraniana en Charlotte y arremete contra demócratas

Trump afirmó, en su cuenta de la red social Truth, que la víctima, identificada como Iryna Zarutska, de 23 años, quien había llegado a Estados Unidos como refugiada, fue emboscada por un hombre con antecedentes penales y "problemas mentales".

El crimen ocurrió el 22 de agosto pero se viralizó este fin de semana tras publicarse en redes sociales fragmentos del vídeo tomado por las cámaras de seguridad del tren ligero en el momento previo al apuñalamiento.

El mandatario agregó que el responsable "había sido detenido en 14 ocasiones y liberado bajo fianza sin efectivo".

En su mensaje, arremetió contra las políticas judiciales demócratas, responsabilizó de la situación en Charlotte al exgobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, que dejó el cargo en enero y ahora aspira al Senado, y llamó a votar por el republicano Michael Whatley en las próximas elecciones, que se celebran en 2026.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) informó que la joven fue atacada con un cuchillo por Decarlos Brown Jr., de 34 años, quien fue detenido y enfrenta cargos de asesinato en primer grado.

Una jueza del condado de Mecklenburg ordenó que permanezca sin libertad bajo fianza y reciba una nueva evaluación de competencia mental, decisión reafirmada el 29 de agosto a petición de su defensor público, según medios locales.

Trump, que desde el 11 de agosto tomó el control federal de la seguridad en Washington D.C., busca ahora replicar esa medida en otras ciudades gobernadas por autoridades demócratas, bajo la justificación de un "crimen sin precedentes".