Ucrania neutraliza 112 drones rusos y otros 26 impactan en distintos lugares del país

Otros 26 drones impactaron en 7 localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea. En el momento en que se emitió el parte, algunos de los drones lanzados por Rusia seguían en el aire.

Rusia y Ucrania intercambian prácticamente cada noche ataques con drones de larga distancia contra sus respectivas retaguardias.

Las fuerzas rusas batieron este domingo su récord de drones utilizados en un sólo ataque al disparar contra territorio ucraniano más de 800 vehículos no tripulados.

Además de matar a cinco civiles, el ataque ruso destruyó una parte de la sede del Gobierno ucraniano, algo sin precedentes que ha despertado preocupación por la pérdida de efectividad de las defensas aéreas ucranianas en lugares estratégicos.

