Un adolescente asesina a tiros a dos policías e hiere a otros dos en una comisaría turca

Estambul, 8 sep (EFE).- Un adolescente de 16 años ha atacado este lunes una comisaría en la ciudad turca de Esmirna con un fusil de caza, matando a dos policías y causando heridas a otros dos antes de ser herido y detenido por los agentes, informaron los medios locales.