Un helicóptero ruso viola el espacio aéreo estonio y Tallin cita al encargado de negocios

Berlín, 8 sep (EFE).- Un helicóptero ruso MI8 violó el domingo el espacio aéreo de Estonia en la zona de la isla de Vaindloo, en el Golfo de Finlandia, informó este lunes el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa del país báltico, cuyo Ministerio de Exteriores citó por eso hoy al encargado de negocios de Rusia.