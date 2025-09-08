Vicepresidenta española orgullosa de que Israel, al que acusa de genocidio, le vete entrar

Díaz, líder del partido Sumar, socio de los socialistas en el Gobierno de coalición español, resaltó en su cuenta de la red social Bluesky, que seguirán "luchando por los derechos del pueblo palestino".

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció hoy la prohibición de entrada al país tanto de Díaz como de Rego en represalia por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Israel ante el genocidio en Gaza.

"Es evidente que Díaz, líder del partido extremista 'Sumar', se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita", dijo Saar en un comunicado, en el que acusó a España de mantener un "antisemitismo institucionalizado".

Como respuesta, la vicepresidenta Díaz escribió: "Es un orgullo que un Estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada a Sira Rego y a mí. Vamos a seguir luchando por los derechos del pueblo Palestino le guste al señor Netanyahu o no".

Además, la líder de Sumar en el Gobierno de coalición instó a dar más pasos, más allá de las nueve medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y a retirar a la embajadora de España en Israel.

"No se puede prohibir la entrada de dos ministras de un Gobierno democrático a un país y seguir como si nada. Hay que seguir actuando", añadió.

Sánchez anunció este lunes medidas contra Israel por el genocidio en Gaza que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España a los implicados en el genocidio y más ayuda humanitaria.