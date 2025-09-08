Wang Yi se reúne en Pekín con su homólogo portugués para reforzar la cooperación bilateral

Pekín, 9 sep (EFE).- El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, se reunió en Pekín con su homólogo portugués, Paulo Rangel, con quien expresó la voluntad de China de trabajar junto a Portugal para "profundizar la amistad, reforzar la cooperación y llevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel".