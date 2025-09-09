Al menos 25 desaparecidos bajo un edificio de la ciudad de Gaza bombardeado por Israel

De acuerdo a este servicio de rescate gazatí, los desaparecidos forman parte de la familia Al Husari y su casa atacada está situada en el norte del campamento de refugiados de Shati, ubicado a su vez en el noroeste de la capital gazatí.

"Los equipos de Defensa Civil están realizando grandes esfuerzos para buscar a los desaparecidos y recuperar a las víctimas, a pesar de los recursos limitados y la gran destrucción causada por los bombardeos", indican en un comunicado.

El ataque se produjo en la misma mañana en que el Ejército israelí instó a los residentes de la ciudad de Gaza a evacuarla por completo, en medio de la ofensiva militar para tomar la capital del enclave palestino que Israel lleva a cabo desde agosto.

En la capital gazatí viven alrededor de un millón de personas y se calcula que entre 50.000 y 100.000 de ellas ya han abandonado la urbe y se han desplazado hacia el sur, donde Israel ha establecido una supuesta "zona humanitaria" en un territorio que ya alberga a miles de desplazados.

