Al menos un policía catarí muerto y varios heridos en ataque israelí contra Hamás en Doha

Seegún datos preliminares, el ataque "resultó en el martirio del cabo Bader Saad Mohamed al Humaidi al Dosari, miembro de la Fuerza de Seguridad Interna, mientras desempeñaba sus funciones en el lugar atacado, además de varios heridos entre el personal de seguridad", dijo el departamento en un comunicado.

Igualmente, las autoridades continúan "inspeccionando y asegurando el área utilizando la unidad de explosivos de la Fuerza de Seguridad Interna".

También aseveró que "está siguiendo de cerca los acontecimientos y tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y residentes, que siempre sigue siendo una prioridad absoluta".

Suhail al Hindi, miembro del buró político de Hamás, dijo en una entrevista al canal catarí Al Jazeera que dos personas perecieron en el ataque: Hamam Khalil al Hayya, el hijo de Khalil al Hayya, así como Yihad Labad, el director de la oficina del jefe negociador del movimiento palestino.

Pero, igualmente, puntualizó que "el liderazgo del movimiento sobrevivió", lo que da a entender que no hubo fallecidos entre los miembros de alto rango de la delegación negociadora.

Fuentes de Hamás indicaron a EFE que los miembros de la delegación negociadora, incluido Khalil al Hayya, sobrevivieron al bombardeo israelí, que se produjo cuando estaban reunidos para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, una información suscrita también por Al Jazeera.

El presidente israelí, Isaac Herzog, confirmó que el objetivo del ataque contra los líderes de Hamás en Catar era el jefe de la delegación negociadora en las conversaciones para un acuerdo de alto el fuego en Gaza, Khalil al Hayya.

El Gobierno catarí confirmó que Israel había atacado una reunión de "varios miembros del buró político" de Hamás, sin identificarlos, en un edificio residencial.

Catar, uno de los mediadores junto a Egipto y Estados Unidos para las negociaciones de la tregua en Gaza, acoge al buró político de Hamás y ha sido lugar de conversaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí, invitada en numerosas ocasiones al país.

Además, esta acción contra Catar se produce después de que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmara que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.