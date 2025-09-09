Alcaldesa de Los Ángeles apoya a Antonio Villaraigosa para Gobernador de California

En una conferencia donde aparecieron los dos demócratas, Bass elogió el trabajo de Villaraigosa, el primer hispano en liderar el Ayuntamiento de Los Ángeles, en campos como el desarrollo de la ciudad, el medio ambiente y la salud, entre otros.

La alcaldesa destacó que conoce al exalcalde desde hace más de 50 años y han trabajado por los mismos objetivos. "Siempre creímos que la manera de lograr el cambio es hacerlo juntos", resaltó la funcionaria.

Por su parte, Villaraigosa, de 72 años, dijo que la alianza con Bass se ha dado porque trabajan en temas que preocupan a las comunidades como barrios limpios y una distribución justa de los recursos.

También dijo que son “tiempos difíciles” para el estado y que se enfrenta un gran desafío, por lo que es necesaria una gran coalición.

Villaraigosa ha destacado su historial para mejorar la seguridad, la educación y equilibrar los presupuestos, temas que hicieron parte de sus dos administraciones (2005-2013) en el Ayuntamiento de Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de EE.UU.

En su mandato, el hispano enfrentó la Gran Recesión de 2008 y apostó por reforzar el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés).

El exalcalde también sirvió en la Asamblea de California, donde llegó a ser presidente.

Nacido en Los Ángeles y de raíces mexicanas, el exalcalde lanzó su primera candidatura para gobernador en 2018, quedando en tercer lugar en las primarias demócratas, una elección que finalmente ganó Gavin Newsom, que dejará su cargo en 2026.

Otros destacados demócratas ya han anunciado su candidatura para llevar las riendas de California, la quinta economía del mundo, como la vicegobernadora Eleni Kounalakis, la senadora estatal Toni Atkins y la ex contralor estatal Betty Yee y el exsecretario de Salud Xavier Becerra.