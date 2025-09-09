Alemania califica de "inaceptable" ataque israelí en Doha

"El ataque de Israel en Doha no sólo viola la soberanía de Catar sino que pone en peligro todos nuestros esfuerzos por la liberación de los rehenes. Este ataque es inaceptable", dijo el político alemán en un comunicado.

"Estoy muy preocupado por la vida y la seguridad de los rehenes que están en manos de Hamás entre los que hay también ciudadanos alemanes. Así se lo expresé a mi colega israelí Gideon Saar en una conversación telefónica. Catar tiene un papel decisivo en los esfuerzos por lograr un cese el fuego y un la liberación de los rehenes", agregó.

Wadephul aseguró también que había manifestado su solidaridad al ministro catarí así como sus agradecimientos por sus esfuerzos por mediar en el conflicto.

"Apelo a hacer todo por lograr finalmente un cese el fuego y que los rehenes puedan volver con sus familias. Para ello es claro que depende de Hamás deponer las armas y renunciar al terror contra Israel. La actual escalada es también una consecuencia del repugnante terrorismo de Hamás", concluyó.

Alemania ha sido de los países que más firmemente ha estado al lado de Israel desde los atentados del 7 de octubre siguiendo el principio de que la seguridad de Israel debe ser razón de Estado alemana.

Sin embargo, recientemente han empezado a aparecer comentarios críticos sobre lo desproporcionado de la forma como avanza la guerra en Gaza sin dejar de señalar siempre que la lucha contra Hamás es legítima.