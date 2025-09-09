Argelia considera que Israel "no se inclina por la paz" tras atacar a Hamás en Catar

Argel, 9 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores argelino afirmó este martes que Israel "no se inclina por la paz" tras su ataque contra la capital catarí, Doha, contra una delegación negociadora de Hamás, y llamó a la comunidad internacional a "asumir todas sus responsabilidades" para "disuadir al ocupante israelí".