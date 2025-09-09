Aumenta a 11 el número de muertos en protestas contra un nombramiento militar en la RDC

"Estamos actualmente en 11 muertos, incluso algunos ya hablan de 12, entre ellos diez manifestantes, un militar y un niño de 12 años", declaró a EFE la portavoz de la sociedad civil de Uvira, Joséphine Lusamba, quien insistió en que "es un balance aún provisional".

Fuentes hospitalarias, no obstante, cifran el número de muertos en siete, mientras que las autoridades administrativas de la región siguen sin pronunciarse.

El jefe médico de la zona de salud de Uvira, el doctor Panzu Nimi, confirmó que el hospital local recibió "siete cuerpos y trece heridos de la manifestación".

"Estamos siguiendo de cerca a los heridos, que ya están siendo atendidos, mientras los cadáveres se encuentran en la morgue a la espera de las decisiones de las autoridades", explicó a EFE.

Las movilizaciones comenzaron el pasado 2 de septiembre en rechazo al nombramiento del general Olivier Gasita Mukunda como subcomandante de la 33ª región militar.

La sociedad civil y las milicias locales wazalendo -aliadas de las Fuerzas Armadas congoleñas (FARDC)- lo acusan de mantener vínculos con la Alianza Río Congo (AFC, en francés), considerada el brazo político del rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

En la manifestación del lunes, cientos de personas marcharon hasta el ayuntamiento de Uvira, donde los organizadores leyeron sus demandas al alcalde, mientras la Policía congoleña trataba de dispersar a los manifestantes.

"La situación se ha calmado, aunque las reivindicaciones aún no han sido atendidas. Esperamos que las autoridades se pronuncien sobre estas demandas", dijo a EFE Lusamba.

El conflicto en el este de la RDC se intensificó a finales de enero pasado cuando el M23, respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y posteriormente de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

Las perspectivas de una salida negociada del conflicto se han reactivado recientemente con la firma en Washington el pasado 27 de junio de un acuerdo de paz a nivel ministerial entre la RDC y Ruanda, mientras el pasado 19 de julio el M23 y el Gobierno congoleño rubricaron en Doha una declaración de principios para poner fin a la violencia.

Desde 1998, el este de la RDC sufre un conflicto alimentado por la presencia de grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (Monusco).