Aumenta en casi 40% el consumo de los antidepresivos en Rusia

Según el medio, este año fueron vendidas 13 millones de cajas de antidepresivos, lo que representa un aumento del 36 % respecto a los primeros siete meses de 2024.

La mayor demanda de estos fármacos fue registrada en Moscú, San Petersburgo y la región de Moscú.

Según expertos, los rusos compran más antidepresivos a principio de la primavera, a finales del verano y a comienzos del otoño.

A la vez, los analistas señalan que la demanda de los antidepresivos sube cada año, una tendencia que se aceleró con la incertidumbre generada a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

