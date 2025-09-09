Banco Central chileno mantiene tasa de interés y anticipa prudencia para recortes futuros

"En el escenario actual, el riesgo de una mayor persistencia de la inflación requiere acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la Tasa de Política Monetaria (TPM) a su rango de valores neutrales", informó el organismo.

El consejo del emisor acordó por unanimidad dejar la TPM en el mismo nivel en el que la situó en julio pasado, pero puso acento en la necesidad de cautela debido a una "inflación subyacente que en los próximos 12 meses será mayor a la considerada en junio".

Basado en esos datos, el Banco Central enfatizó que “dado que este componente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) tiende a ser más persistente, aumenta la necesidad de monitorear de cerca su evolución y sus fundamentos”.

Respecto al escenario internacional, el emisor dijo que su evolución ha sido en torno a lo esperado, aunque destaca que "las medidas arancelarias implementadas por el gobierno de Estados Unidos han llevado a cambios relevantes en flujos de comercio por efectos anticipatorios, dificultando la evaluación de sus impactos de mediano plazo en actividad e inflación en distintas economías".

"(...) Las expectativas de mercado para el crecimiento de los principales socios comerciales chilenos no muestran grandes variaciones desde la última reunión", puntualizó en un comunicado.

El PIB chileno se expandió el año pasado un 2,6 %, por encima de lo previsto, debido principalmente a las exportaciones y, en menor medida, a la demanda interna.

Por su parte, la inflación chilena cerró 2024 en el 4,5 % y el IPC interanual se ubicó el pasado mayo en el 4,3 %, por debajo de la meta del 3 %.