Bruselas asigna a España 1.000 millones de euros en préstamos para la inversión en defensa

El pasado mayo, el Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, adoptó este instrumento.

Hoy, la Comisión Europea publicó las cantidades provisionales de dinero que recibirían los diecinueve Estados miembros del club comunitario que han solicitado préstamos del instrumento SAFE.

Los Estados miembros que en principio van a recibir más dinero son Polonia (43.734 millones de euros), Rumanía (16.680 millones), Francia (16.216 millones) e Italia (14.900 millones).

De los diecinueve países que han solicitado préstamos de SAFE, los que recibirán menores cantidades son Dinamarca (46,8 millones de euros) y Grecia (787,7 millones), seguidos de Finlandia y España (1.000 millones para cada uno de los dos Estados miembros).

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, explicó en una rueda de prensa que a los países que solicitaron menores cantidades del instrumento SAFE, como en el caso de España, se les asignó la cifra pedida.

"Con los países que pidieron una cantidad bastante grande, hicimos algún cálculo matemático", comentó.

Dejó claro que “ahora debemos pasar rápidamente de la asignación a la producción”.

Explicó que las cantidades asignadas “aún no son definitivas” y que cada Estado miembro debe presentar ahora “una solicitud formal que debe incluir un plan de inversión”, para lo que la fecha límite es noviembre.

"Entonces, la Comisión analizará esos planes tal y como se establece en la normativa y también en función del margen fiscal disponible", dijo.

“Si la solicitud cumple las condiciones establecidas en el reglamento, seguiremos adelante y prepararemos una propuesta de decisión de ejecución del Consejo para cada Estado miembro participante”, indicó el comisario lituano.

Según dijo, el objetivo es firmar acuerdos de préstamo y acuerdos operativos con los Estados miembros “en el primer trimestre del próximo año”, de manera que los pagos a los países se puedan realizar inmediatamente después.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, señaló: “queremos proceder muy, muy rápido, porque realmente es una cuestión urgente el impulsar estas inversiones”.