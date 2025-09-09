Canciller venezolano analiza con embajador de Rusia el "asedio actual" de Estados Unidos

"Analizamos el asedio actual que enfrenta nuestra región latinoamericana y caribeña, reafirmando nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de nuestra soberanía y la paz regional", subrayó Gil en su canal de Telegram.

Por otra parte, informó que conversó, vía telefónica, con su homólogo de Sierra Leona, Timothy Kabba, quien -según Gil- manifestó su respaldo a "los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional".

"Este apoyo es especialmente relevante en el contexto de las actuales amenazas que socavan la ley internacional y ponen en riesgo la soberanía y la paz de las naciones y regiones del sur global", valoró el funcionario venezolano.

Estados Unidos desplegó en el Caribe ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó la semana pasada que diez naves de combate F-35 fueran enviadas a una base aérea en Puerto Rico, lo que el Gobierno de Nicolás Maduro denuncia como un intento del país norteamericano de propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela.

Este martes, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, alertó que se ha difundido información en redes sociales que "indica la supuesta presencia de un helicóptero estadounidense en proximidades de uno de los territorios insulares de Venezuela, lo que comporta -afirmó- la posibilidad de que las mismas fuerzas militares de EE.UU. pudieran infligir daños" a la aeronave para "provocar y fabricar un incidente o falso positivo".

"Lo anterior serviría de pretexto para justificar una escalada de agresiones militares en contra de nuestra nación, tal como lo ha hecho el imperialismo estadounidense en otros episodios históricos", expresó Padrino López en un comunicado, donde se acusa a "sectores de la ultraderecha", como el chavismo suele llamar a la oposición mayoritaria, de promover esta "campaña".

Washington acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.