Capturan al presunto responsable de un homicidio múltiple en el estado mexicano de Tabasco

Ciudad de México, 8 sep (EFE).- Agentes mexicanos capturaron al presunto responsable del homicidio de cuatro personas ocurrido el pasado viernes en el municipio de Centla, en el estado mexicano de Tabasco, en una acción en la que, además, fueron rescatados siete menores.