Carmen Maura: "Lo del desnudo, es que ahora me da igual, ya soy mayor"

El film, escrito y dirigido por la realizadora hispano-marroquí Maryam Touzani, es la historia de María Ángeles (Maura), una española nacida en Tánger y que vive sola en la ciudad desde la muerte de su marido, que recibe la visita de su hija Clara (Marta Etura) para anunciarle que va a vender la casa en la que vive por necesidades económicas.

En el proceso, María Ángeles se relaciona con un anticuario local (al que da vida el actor y director marroquí Ahmed Boulane) lo que da pie a lo que Maura describió como "una historia de amor muy bonita de dos personas mayores".

"Por una parte, es una historia de un pequeño problema con la hija, que quiere aprovecharse y dar como por finalizada la vida feliz de la madre y quiere quitarle el piso. Y, por otra parte, es una historia de amor muy bonita de dos personas mayores, y eso me ha gustado mucho", declaró la intérprete en la alfombra roja del estreno de 'Calle Málaga' en TIFF.

Touzani ha plasmado esa historia de amor con escenas en las que Maura y Boulane aparecen totalmente desnudos, algo que la actriz española más galardonada del cine europeo reconoció no había hecho nunca con anterioridad.

"Es la primera vez, porque además yo, curiosamente, nunca me ha tocado. Fíjate que he hecho comedias y de todo, pero yo más de estar en la cama con (el actor Antonio) Resines, no había hecho. Te puedes imaginar. Y nunca me había desnudado por ejemplo", dijo con una sonrisa.

"Es una cosa que a lo mejor hace cuatro años habría dicho que no. No cuatro, cuatro habría dicho que sí pero a lo mejor en otro momento habría dicho que no. Pero es que ahora me da igual", continuó.

La actriz de filmes como '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' (1984), 'La ley del deseo' (1987) o '¡Ay, Carmela!' (1990) afirmó que lo más difícil de 'Calle Málaga' fue "que estaba todos los días en todas las secuencias". "Eso no me había pasado nunca y fue duro", afirmó.

"¡Pero lo del desnudo!, puf, es que ahora me da igual, quiero decir, ya soy mayor, ya da igual", insistió.

Touzani, por su parte, declaró a EFE que no le costó convencer a Maura para que se desnudase delante de la cámara.

"Le dije sinceramente cómo me las imaginaba (las escenas), cómo las iba a rodar y, sobre todo, que lo importante para mí era ante todo mostrar la belleza de estos cuerpos que envejecen. Carmen comprendió exactamente el porqué quería rodar estas escenas, que no era algo vano", explicó.

"Es algo que necesita mucho carácter, mucha fuerza, el desnudarse con casi 80 años porque quiere decir que uno permite al otro de verlo con toda su fragilidad. Creo que es algo muy bonito que Carmen ha hecho", añadió.

La realizadora también destacó que desde que conoció a Carmen, se dio cuenta de que el papel de María Ángeles solo podía ser interpretado por ella.

"Carmen tiene la personalidad, el carácter, la dulzura también que yo había imaginado en María Ángeles", concluyó.