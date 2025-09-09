Catar confirma que ataque israelí tuvo como objetivo miembros de oficina de Hamás en Doha

En un comunicado, Catar condenó "enérgicamente" esta acción de Israel "contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político en Doha", sin identificar quiénes eran.

"Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes y sus residentes", afirmó el portavoz, que indicó que las fuerzas de seguridad y autoridades competentes empezaron a tomar "las medidas necesarias para contener sus repercusiones, y garantizar la seguridad de los residentes y las zonas circundantes".

"Si bien el Estado de Catar condena enérgicamente este ataque, confirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía. Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles tan pronto como estén disponibles", sentenció Al Ansari.

El Ejército israelí anunció un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" del grupo islamista palestino Hamás, sin ofrecer más detalles sobre el lugar del ataque.

Por su parte, el canal catarí Al Jazeera -citando a una fuente de alto rango de Hamás- puntualizó que el ataque israelí tuvo como objetivo una delegación negociadora del grupo islamista palestino Hamás mientras estaba reunida para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza

Esta acción se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Catar, principal mediador para la tregua en Gaza junto a Egipto y Estados Unidos, alberga el buró político de Hamás en su capital.